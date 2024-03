Sky: Children of the Light bald für PC verfügbar

Mit „Sky: Children of the Light“ bekommen PC-Spieler bezaubernden MMO-Zuwachs. Es gibt jetzt einen offiziellen Release-Termin für die PC-Version.

Das Spiel von den Machern von „Journey“ befindet sich bereits seit 2019 in der offenen Beta, erschien zunächst auf dem Handy und für Konsolen. Nun hat das Warten ein Ende, denn „Sky: Children of the Light“ wird voraussichtlich am 10. April auch als PC-Version erscheinen. In der offiziellen Beschreibung heisst es: