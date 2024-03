Smite 2: Die erste Gottheit enthüllt

Titan Forge Games hat heute Hekate, eine der von der Community am meisten gewünschten Götter, als erste Gottheit exklusiv für "Seite 2" enthüllt. Die griechische Göttin der Zauberei schliesst sich der anfänglichen Liste der Alpha-Götter in der kommenden Fortsetzung des preisgekrönten Third-Person-Action-MOBAs an. Ihre einzigartigen Fähigkeiten, ihr ätherisches Charakterdesign und ihre visuellen Effekte wurden durch den Wechsel von "Seite 2" zur Unreal Engine 5 ermöglicht.

Im Deep-Dive-Video dieser Woche konzentrierten sich die Entwickler auf die Entwicklung von Hekate und darauf, wie die Unreal Engine 5 es dem Design-Team ermöglicht, grösseren Einfluss auf die Prototyping-Phasen eines Charakterbausatzes zu nehmen.