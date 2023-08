Sniper Elite 5 Complete Edition ab 24. August

Rebellion kündigt heute den Launch der "Sniper Elite 5: Complete Edition" an, die "Sniper Elite 5 und alle DLCs zum ersten Mal zusammenfasst. Die Complete Edition bietet stundenlanges zusätzliches Gameplay und enthält alle Inhalte von Season Pass One und Two, vier DLC-Missionen und eine Vielzahl von Waffen und Charakter-Skins.

"Sniper Elite 5" bietet unvergleichliche taktische Third-Person-Action. Spieler kämpfen sich durch die immersivsten Maps, die es je in der Serie gab. Diese warten mit realen Schauplätzen auf, eingefangen in beeindruckenden Details.

Neben dem vollständigen Originalspiel "Sniper Elite 5" mit einer spannenden, neun Missionen umfassenden Kampagne, dem Invasionsmodus, dem Mehrspieler- und dem Koop-Modus enthält die Complete Edition ausserdem: vier zusätzliche DLC-Missionen: Landing Force, Conqueror, Rough Landing und Kraken Awakes; Neue Waffen inklusive Fan-Favorit Mosin-Nagant und die P.1938 Suppressed Pistol; vier Waffen-Skin-Packs, die dem Arsenal einen einzigartigen Look verleihen; drei DLC-Charakter-Skin-Packs, darunter die beliebten Skins American Airbourne und Ghillie Suit sowie zwei zusätzliche Karl-Skins. Darüber hinaus haben Spieler die Möglichkeit, Hitler höchstpersönlich in der Mission Target Führer - Wolf Mountain auszuschalten