Sonic Dream Team vorgestellt

Sega stellt uns heute "Sonic Dream Team" vor. Ein Trailer zeigt, was sich hinter dem Namen verbirgt.

Hier entpuppt sich "Sonic Dream Team" als routinierter 3D-Hüpfer. Er wird uns 30 Sekunden lang in bewegten Bildern demonstriert.

In "Sonic Dream Team" geht es, mal wieder, gegen Dr. Eggman. Wir schlüpfen darin in die Rolle von sechs unterschiedlichen Charakteren. Mit dabei sind selbstverständlich Sonic, Knuckles, Tails und Amy, aber auch Rogue und Cream. Fans des ikonischen Igels dürften also voll auf ihre Kosten kommen.

"Sonic Dream Team" erscheint am 5. Dezember exklusiv für Apple Arcade. Umsetzungen für weitere Plattformen dürften aber erfahrungsgemäss irgendwann folgen.