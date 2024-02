Auszeichnung für Star Wars Jedi: Survivor

"Star Wars Jedi: Survivor" ist nun schon ein Weilchen für die Konsolenwelt und den PC verfügbar. Jetzt hat man sogar eine Auszeichnung bei den Grammy Awards erhalten.

Den Preis hat "Star Wars Jedi: Survivor" in der Kategorie "Beste Musik in einem Videospiel" bekommen. Dabei setzte man sich gegen "Call of Duty: Modern Warfare 2", "God of War Ragnarök", "Hogwarts Legacy" und "Stray Gods: The Roleplaying Musical" durch. In ersten öffentlichen Statements zeigte man sich sehr erfreut darüber.

"Star Wars Jedi: Survivor" spielt fünf Jahre nach "Star Wars Jedi: Fallen Order". Cal Kestis entwickelt sich als Jedi und entzieht sich der Verfolgung durch das Imperium. Gemeinsam mit seinem Gefährten BD-1 an seiner Seite schliesst er sich mit Verbündeten zusammen, die ihm bei seiner Suche helfen. Dazu gehören etwa Söldner Bode Akuna (Noshir Dalal) und das Ex-Mitglied der Crew Cere Junda (Debra Wilson). Ausserdem stehen Cal frische Bewegungsoptionen zur Verfügung, um die Gefahren zu navigieren, denen er bei der Erkundung von vertrauten und neuen Welten über die Galaxis hinweg ausgesetzt ist.

"Star Wars Jedi: Survivor" erschien am 28. April 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.