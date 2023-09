Kommt Star Wars Jedi 3?

Es hat zwar noch keine Ankündigung von Respawn Entertainment oder EA gegeben, doch von einer anderen Quelle wissen wir über die Fortführung der "Star Wars Jedi"-Saga Bescheid. Dass nach "Star Wars Jedi: Fallen Order" aus dem Jahr 2019 und dem diesjährigen "Star Wars Jedi: Survivor" noch ein dritter Teil folgen wird, wurde nämlich von Cal Cestis Darsteller Cameron Monaghan verraten.

Sollte die Arbeit an dem vermeintlichen "Star Wars Jedi 3" bereits in diesem Jahr begonnen worden sein, können wir uns möglicherweise auf einen Release im Jahr 2027 freuen. Dies entspricht der Zeitspanne von vier Jahren, die zwischen den Titeln "Star Wars Jedi: Fallen Order" und "Star Wars Jedi: Survivor" lag. Da die nächste Konsolengeneration für 2028 erwartet wird, beinhaltet dieses fiktive Szenario einen wahrscheinlichen Release für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Die Existenz von "Star Wars Jedi 3" wurde im Juli bereits durch Stellenausschreibungen angedeutet, wie Medien berichteten:

Star Wars Jedi: Survivor sequel appears to already be in development.https://t.co/v96LNfryQ8 pic.twitter.com/XsFSnX4328