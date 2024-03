Star Wars Outlaws erhält Alterseinstufung in Korea

Im Juni des vergangenen Jahres angekündigt, waren die Neuigkeiten zu “Star Wars Outlaws” bisher spärlich. Nun gibt es einen Hinweis, dass ein Release möglicherweise bereits für diesen Sommer oder sogar Frühling geplant sein könnte. Das in der beliebten Galaxie weit, weit entfernt angesiedelte Spiel erhielt nämlich kürzlich eine Alterseinstufung in Korea, was normalerweise erst dann geschieht, wenn das Spiel weitgehend fertiggestellt ist.

Offiziell soll “Star Wars Outlaws” im Jahr 2024 erscheinen. Ein genauer Zeitraum wurde jedoch bisher nicht von Ubisoft und Massive Entertainment bekannt gegeben. Der Twitter-Nutzer ‘Jorraptor’, der die Altersfreigabe in Korea mit uns geteilt hat, hat, wie im obigen Tweet zu sehen, einige Release-Termine im Zusammenhang mit der Altersfreigabe für uns gesammelt. Gemessen daran wäre ein Release im Sommer, beispielsweise im Juni, nicht unrealistisch.