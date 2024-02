Star Fox Fortsetzung für Switch 2?

Im Jahr 2016 präsentierte Nintendo der Gamingwelt "Star Fox Zero". Das Game konnte jedoch nicht an den Erfolg von früheren Einträgen wie "Star Fox 64" anknüpfen und wurde von einigen Fans des Franchise mitunter wegen der Steuerung auf der Wii U als Enttäuschung empfunden. Die Stille in dem Franchise seit 2016 könnte bald gebrochen werden, denn wie der bekannte Leaker berichtet, soll ein neues Game für den Nachfolger der Nintendo Switch erscheinen.

Die Meldung kommt von 'Zippo', welcher die Existenz eines "Star Fox"-Reboots schon früher ins Spiel brachte. So hiess es bereits im Juli 2022, dass das Game auch Multiplayer-Elemente enthalten wird. In der aktuellen Meldung erfahren wir, dass Online-Multiplayer eine wichtige Rolle bei der Bewerbung des Nintendo-Games spielen wird und es ein Nachfolger zu einem bereits existierenden Game wird. Zudem soll es sich möglicherweise um ein "cross-generation Release" handeln sowie in den nächsten 12 Monaten erscheinen. Um den Leak zu untermauern, verweist 'Zippo' auf ein im Dezember vergangenen Jahres eingetragenes Markenzeichen.