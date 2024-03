Stellar Blade: Demo aus dem PlayStation Store entfernt

Gross war die Freude der PlayStation Community, als vorgestern, völlig überraschend, eine spielbare Demo von "Stellar Blade" im PlayStation Store veröffentlicht wurde. Die Freude sollte jedoch nicht lange anhalten.

Der spielbare Appetithappen wurde nämlich nur eine halbe Stunde später wieder entfernt und kann seitdem auch nicht mehr genutzt werden. Einige Spieler konnten die Demo jedoch in diesem Zeitraum durchspielen und haben ein Video davon veröffentlich. Das Vorgehen lässt auf einen Fehler der Entwickler schliessen. Warten wir mal ab, ob die Demo von "Stellar Blade" vielleicht irgendwann ein Comeback feiert.

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

"Stellar Blade" erscheint am 26. April exklusiv für PS5.