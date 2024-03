Stellar Blade: Demo erscheint noch im März

Am 26. April erscheint "Stellar Blade" exklusiv für PlayStation 5. In dem Action-Adventure des koreanischen Studios Shift Up übernehmet ihr die Rolle von Eve und seht euch in einem postapokalyptischen Science-Fiction-Setting mit allerhand Gefahren konfrontiert. Am 29. März um 15:00 Uhr veröffentlicht Sony Interactive Entertainment bereits eine kostenlose Demo und gibt euch somit die Chance, schon vor dem Launch in die Spielwelt abzutauchen.

Die Demo bildet den Beginn von "Stellar Blade" inklusive des ersten Bosskampfes ab. Eve wird auf die Erde geschickt, um den verwüsteten Planeten von den mysteriösen Naytiba-Kreaturen zurückzuerobern. In der Demo wird euch unter anderem das Kampfsystem und die grundlegenden Gameplay-Features erklärt, während ihr eine vom Krieg verwüstete Stadt erkundet.

Alle Spieler, die die Demo abschliessen, können ihren Speicherstand bei der Veröffentlichung der Vollversion am 26. April übernehmen und dann vom letzten Checkpoint aus weiterspielen. Zudem wird es nach dem Beenden der Demo eine kleine Überraschung geben.