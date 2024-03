Street Fighter 6 x Monster Hunter

Capcom hat eine Kollaboration von "Street Fighter 6" und "Monster Hunter" angekündigt. Freudiger Anlass ist der 20. Geburtstag der Monsterjagd.

Die Kollaboration von "Street Fighter 6" und "Monster Hunter" beginnt demnach irgendwann im April und wir werden jetzt schonmal mit einem Trailer darauf eingestimmt. Inhaltliche Infos dazu gibt es auch. So können wir in der Rüstung von Rathalos durch das Battle Hub streifen und etwa Fotos davon schiessen. Vor allem Fans von "Monster Hunter" dürften hier also voll auf ihre Kosten kommen.

Mit "Street Fighter 6" können Spieler ihre Fähigkeiten auf der ganzen Welt einsetzen, um ihre persönliche Stärke zu finden. Keiner fängt als Champion an. Selbst die stärksten Kämpfer mussten diesen ersten Schritt machen. Jetzt bist du an der Reihe, die Herausforderung anzunehmen und dein Spiel auf die nächste Stufe zu bringen.

"Street Fighter 6" ist seit 2. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.