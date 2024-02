Street Fighter 6: Neuer spielbarer Charakter

Zeigt den Anderen, was eine Harke ist – mit Ed, dem Psycho-Power-Boxer und 21. und damit neuesten Charakter für "Street Fighter 6" - verfügbar ab heute auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC! Ed ist jetzt in allen drei Spielmodi live – mitten im Kampf im Fighting Ground, als neuester Meister in der World Tour und als Avatar mit seidenweichen Boxbewegungen im Battle Hub.

Zusätzlich werden einige Kampf-Balancing-Tweaks eingeführt. Später im Lauf des Jahres folgt ein grösseres Balance-Update.

Zusätzlicher neuer Content und Updates, die zusammen mit Ed veröffentlicht werden:

World Tour Eds Meister-Missionen hinzugefügt

Fighting Ground Eds Story zum Arcade Modus hinzugefügt

Shop Eds Outfit 2, Ed-Farben 3-10 jetzt im Shop verfügbar

Ab heute könnt ihr Ed freischalten, wenn ihr die "Street Fighter 6"-Deluxe-Edition, Ultimate Edition oder den Year 1 Character/Ultimate Pass besitzt oder erwerbt, oder Ed individuell für 350 Fighter Coins erwerbt – inklusive seines Outfits 1 und Farben 1 & 2.