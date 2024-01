Stumble Guys für Xbox terminiert

Scopely hat einen Releasetermin für die Xbox-Fassungen von "Stumble Guys" verkündet. Einen neuen Trailer dazu können wir ebenfalls geniessen.

Demnach ist "Stumble Guys" ab 23. Januar für Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Als nächstes stehen Portierungen für PS4 und PS5 auf dem Programm, aber genauere Infos darüber gibt es noch nicht.

In "Stumble Guys" treten wir online auf Hinderniskursen gegen bis zu 32 Spieler an. Wir laufen, springen und rutschen in Richtung Ziellinie, bis sich der beste Spieler die Krone schnappt. Erinnerungen an ein gewisses "Fall Guys" werden wach, zumal der Grafikstil ähnlich ist.

"Stumble Guys" ist bereits für iOS, Android und den PC erhältlich.