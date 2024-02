Stumble Guys kommt auch für Switch

Scopely hat sein "Stumble Guys" jetzt auch für Switch angekündigt. Erste inhaltliche Informationen zu der Umsetzungen gibt es auch schon.

Demnach werden die kommenden Switch- und PlayStation-Versionen von "Stumble Guys"Cross-Progression und Cross-Play mit den zuvor veröffentlichten Fassungen bieten. Aktuelles Releasefenster dafür ist der weitere Jahresverlauf.

In "Stumble Guys" treten wir online auf Hinderniskursen gegen bis zu 32 Spieler an. Wir laufen, springen und rutschen in Richtung Ziellinie, bis sich der beste Spieler die Krone schnappt. Erinnerungen an ein gewisses "Fall Guys" werden wach, zumal der Grafikstil ähnlich ist.

"Stumble Guys" ist bereits für Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android und den PC erhältlich.