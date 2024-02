Sword Art Online Fractured Daydream: First Trailer

Bandai Namco Entertainment kündigt heute "Sword Art Online Fractured Daydream" an, das erste grosse Multiplayer-Abenteuer basierend auf der bekannten Serie "Sword Art Online".

In "Sword Art Online Fractured Daydream" wird in der Welt von Alfheim Online ein neues System ausgerollt. Dabei bewirkt jedoch eine Fehlfunktion, dass alle Welten und Zeitlinien miteinander verschmelzen. Dies erschafft eine neuartige, herausfordernde Umgebung, mit der Protagonist Kirito und die anderen Spielenden konfrontiert werden. Weil in diesem unerforschten Territorium alles verloren ist, werden Feinde zu Freunden, verstorbene Charaktere kehren zurück und ungleiche Bündnisse werden geschlossen, um die Gefahren dieser erschütterten Welt zu überleben.

"Sword Art Online Fractured Daydream" bietet eine völlig neue Geschichte und fokussiert sich dabei auf eine grossangelegte Koop-Erfahrung. Spielende können in dem Crossplay-Kampfspiel mit ihren Lieblingscharakteren aus den ersten drei Staffeln des Anime und den Filmen zu "Sword Art Online" spannende Boss-Raids und Koop-Quests bestreiten.

Vom 11. bis 17. März wird bereits ein Closed Beta Test stattfinden, zu dem sich alle Interessierten ab sofort bis zum 04. März auf der offiziellen Webseite anmelden können, um schon bald mit etwas Glück ihre ersten Schritte in der Welt von "Sword Art Online Fractured Daydream" wagen zu können.

"Sword Art Online Fractured Daydream" erscheint 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.