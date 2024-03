Synduality: Closed Beta angekündigt

Bandai Namco Europe kündigt heute den Closed Beta Test (CBT) zum PvPvE-Extraction-Shooter "Synduality Echo of ADA" an, der vom 28. März bis zum 1. April 2024 stattfinden wird.

Ihr könnt euch hier für den Closed Beta Test auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC anmelden.

Der CBT ermöglicht es euch, euren KI-Begleiter namens Magus und euren Cradlecoffin, einen bewaffneten Roboter, zu wählen. Mit diesen sammelt ihr in verschiedenen Missionen nicht nur die seltene Ressource "AO-Kristalle", sondern erhaltet auch einen Einblick in die Geschichte der Welt von Amasia. Ihr müsst Euch dabei verschiedenen Gefahren stellen, zu denen auch andere Spieler gehören, die an eurer Beute interessiert sein könnten.

Zusätzlich bietet der CBT auch Anpassungs- und Herstellungsmöglichkeiten, sodass ihr euren Magus und Cradlecoffin nach euren Wünschen gestalten und ausstatten könnt.

Alle Infos zum CBT und der Registrierung sowie Gameplay-Tipps gibt es hier.

"Synduality Echo of ADA" wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.