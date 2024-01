Taxi Life: A City Driving Simulator: Neuer Trailer

Studio Simteract stellt heute einen neuen Trailer zu "Taxi Life: A City Driving Simulator" vor, der das Fahrerlebnis in Barcelona zeigt. Als Kombination aus Simulation und Managementspiel bietet euch das Spiel die Möglichkeit, in die Rolle eines Taxifahrers zu schlüpfen, der sein eigenes Unternehmen führt.

Als Taxifahrer in Barcelona spielt das Autofahren eine entscheidende Rolle in "Taxi Life: A City Driving Simulator", daher muss sich an die Verkehrsregeln gehalten und an verschiedene Ereignisse wie z.B. Strassenbauarbeiten, Verkehrsstaus und Unfälle angepasst werden. Zusätzlich gibt es aber auch noch viele andere Faktoren, die beachtet werden müssen. Ihr müsst gute Beziehungen zu euren Fahrgästen pflegen, indem ihr ihre spezifischen Wünsche erfüllt und in Unterhaltungen klug reagiert. Je besser der Service, desto häufiger sind ausgezeichnete Bewertungen, Erfahrungsboni und grosszügige Trinkgelder.

"Taxi Life: A City Driving Simulator" wird am 07. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.