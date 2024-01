Neues Releasefenster für Test Drive Unlimited: Solar Crown

Bisher hat Publisher Nacon das Releasefenster von "Test Drive Unlimited: Solar Crown" immer mit "Anfang 2024" angegeben. Das hat sich mittlerweile leicht geändert.

So wird "Test Drive Unlimited: Solar Crown" bis zum Ende des vierten Quartals des aktuellen Geschäftsjahres veröffentlicht. Das wäre der 31. März. Diese Angabe stammt aus einem aktuellen Geschäftsbericht von Nacon.

In "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nehmen wir in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von einer einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in der Mache.