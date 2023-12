Test Drive Unlimited Solar Crown: Neuer Trailer

KT Racing präsentiert heute den neuen Trailer "The Racer" zu "Test Drive Unlimited Solar Crown". Der neue Trailer veranschaulicht die sozialen Interaktionen und den Wettbewerbsaspekt des Spiels. Der Release ist für das Jahr 2024 geplant.

Andere herauszufordern ist eine der vielen Erfahrungen, die "Test Drive Unlimited Solar Crown" bietet. Eine der Hauptzielgruppen bei der Entwicklung des Spiels waren diejenigen, die sich mit anderen messen, ihre Grenzen austesten und sich an die Spitze der Rangliste hieven wollen.

Jede Menge kompetitive Inhalte

Um den Adrenalinhunger der Community zu stillen, bietet das MMO eine Vielzahl von Aktivitäten: Circuit, Domination, Sprint, Time Trials und andere Online-Wettbewerbe, bei denen die Regeln und Umgebungen für höchst unterschiedliche Herausforderungen sorgen. Dazu gehört die Instant Challenge, eine Funktion, die es den Spielern ermöglicht, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Rivalen auszutragen. Wird die Herausforderung angenommen, wird eine Ziellinie nach dem Zufallsprinzip auf der Karte generiert. Um dem Ganzen noch mehr Würze zu verleihen, müssen die Teilnehmenden ihre wertvollen Solarmünzen einsetzen.

Fahrzeuge individuell gestalten als eine Form der sozialen Interaktion

Jede Person muss sich eingehend mit der Mechanik ihres Rennwagens befassen, wenn sie sich mit anderen Wettbewerbern messen will. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, gibt es in jedem Bezirk der Insel zugängliche Werkstätten. Diese können nicht nur die Leistung, sondern auch das Aussehen der Fahrzeuge verbessern. Diese Vorbereitungswerkstätten sind Teil der verschiedenen sozialen Zentren, in denen die Spieler miteinander interagieren und sich von den Plänen ihrer Konkurrenten inspirieren lassen können.

Weitere Features von Test Drive Unlimited Solar Crown werden in den kommenden Trailern vorgestellt, die verschiedene Möglichkeiten zeigen, das Spiel und die reichhaltige Kulisse von Hongkong Island optimal zu nutzen.

In Test Drive Unlimited Solar Crown nehmen Racing-Fans in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von der einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.