The Bookwalker: Thief of Tales bekommt Release-Datum

Zu "The Bookwalker: Thief of Tales" wurde auf dem Future Games Show Summer Showcase 2023 ein Trailer gezeigt, welcher uns den Release-Termin des Titels verrät. Das erzählerische Adventure Game erscheint am 22. Juni, doch wer will, kann es zuvor in einer Demo für den PC ausprobieren. Zocken lässt sich das interessante Spiel auf den Systemen PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One (inklusive GamePass).

Über The Bookwalker: Thief of Tales

Stiehl legendäre Artefakte, um deine Freiheit wiederzuerlangen

"Etienne Quist, ein einst gefeierter Schriftsteller, wurde eines schlimmen Verbrechens für schuldig befunden und hat seine Fähigkeit zu schreiben verloren. Um seinen alten Status wiederzuerlangen, geht er mit einem Unterweltboss ein dubioses Geschäft ein. Er soll nur ein paar legendäre Gegenstände in Büchern finden und stehlen. Tauche in fantastische Bücherwelten ein, die jeweils eigenen Regeln folgen und dich vor einzigartige Herausforderungen stellen. Sollte dir jemand mit den Artefakten in die Quere kommen, hast du drei Optionen: Überzeugung, Täuschung oder Kampf.

Erkunde verschiedene Bücher und ändere ihre Geschichten

Jede Aufgabe führt dich in eine völlig neue Welt: ein mittelalterliches Gefängnis, einen schneebedeckten Berg, ein futuristisches Raumschiff und mehr. Lerne die Bewohner jedes Buchs kennen und nutze sie zu deinen Zwecken – schliesslich sind sie ja nicht wirklich lebendig ... oder doch? Auf deiner Reise bist du nicht allein: Du begegnest einer beseelten Seite in einem Käfig, die dich als Partner und verlässlichen Berater begleitet.

Löse ungewöhnliche Rätsel in Fiktion und Realität

Stell deinen Einfallsreichtum auf die Probe, indem du Rätsel löst, die unkonventionelle Lösungswege erfordern. Reise zwischen Fiktion und Realität hin und her und sammle nützliche Gegenstände, um Hindernisse zu überwinden. Mit der mystischen Macht der Tinte kannst du die Bücherwelt manipulieren und dir so neue Wege erschliessen."