The Crew 2 Season 8 Episode 2: USST NEXT

Ubisoft gab bekannt, dass das neueste kostenlose "The Crew 2"-Update, Season 8 Episode 2: USST Next, seit heute erhältlich ist.

​In dieser zweiten Episode von Season 8 hält "The Crew 2" einige neue Überraschungen bereit, darunter eine aufregende Partnerschaft zwischen Motorflix, unserem spielinternen Anbieter von Inhalten, und der US Speed Tour-Serie. Mitten auf dem Lake Michigan finden zehn neue Events mit einem brandneuen Gameplay-Modifikator statt, den es in "The Crew 2" noch nie gab: Speed-Booster. ​ ​Dieses exklusive Feature, das nur in den neuen USST Next-Events verfügbar ist, sorgt für ein rasantes Erlebnis. Die neuen Unterdruckkammern geben einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub, der es ermöglicht, über 500 km/h zu erreichen! Ihr müsst auf die verschiedenen Arten von Boostern achten, die die gesamte oder einen Teil der Strecke einnehmen, und strategische Entscheidungen treffen, da auch die KI diese Geschwindigkeitsboosts nutzen kann!