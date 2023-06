Massive Entertainment konnte jetzt einen beeindruckenden Meilenstein für die Spielerbasis von "The Division 2" vermelden. Diese untermauert, dass der Taktik-Shooter immer noch fleissig gespielt wird.

So schreibt man bei Twitter, dass "The Division 2" bei der Spielerbasis mittlerweile die Marke von 20 Millionen geknackt hat. Leider erfahren wir nicht, auf welchem System der Titel am populärsten ist.

"The Division 2" erschien am 15. März 2019 für PS4, Xbox One und den PC.