Mini-Update zu The Elder Scrolls 6

Am 25. März 1994 wurde mit "The Elder Scrolls: Arena" der Grundstein für eine der erfolgreichsten westlichen Rollenspielserien aller Zeiten gelegt. Passend zum diesjährigen 30. Jubiläum gibt Entwickler Bethesda Game Studios einen kleinen Einblick in die Zukunft der Serie und damit einhergehend "The Elder Scrolls 6".

In einem offiziellen Tweet bezieht sich das Unternehmen auf die zahlreichen Veröffentlichungen der Serie und weist einmal mehr darauf hin, dass sowohl "The Elder Scrolls: Arena" als auch dessen Nachfolger "The Elder Scrolls II: Daggerfall" kostenlos auf ElderScrolls.com angeboten werden.

Für Fans hingegen dürfte es viel wichtiger gewesen sein, erste Mini-Updates zum offiziellen sechsten Teil der Reihe zu erhalten. So sollen bereits erste Builds des Spiels existieren, aber noch weit von einer Veröffentlichung entfernt sein. Zwar hat Bethesda keinerlei Hinweise auf ein mögliches Veröffentlichungsdatum geliefert, doch gehen Experten, Stand heute, nicht von einer Marktreife vor 2026 aus.