Noch immer tummeln sich zahlreiche Spieler in „The Elder Scrolls V: Skyrim“, doch alle warten sehnlichst auf den neuesten Teil „The Elder Scrolls 6“. Bethesda hat dazu nun ein kurzes Update veröffentlicht.

Die RPG-Serie „The Elder Scrolls“ feiert 30-jähriges Jubiläum. Zur Feier dessen gab Bethesda nun ein Update zum kommenden Teil der Reihe. Man stecke in der Entwicklung des nächsten Kapitels und die Rückkehr nach Tamriel würde für grosse Freude im Team sorgen.

„Schon jetzt erfüllt uns die Rückkehr nach Tamriel und das Spielen früher Builds mit der gleichen Freude, Aufregung und dem Versprechen von Abenteuern“, heisst es.

Das erste Spiel der Reihe erschien am 25. März 1994. Das letzte Spiel der Reihe erschien im Jahr 2011 und hat sich laut Bethesda über 60 Millionen Mal verkauft.