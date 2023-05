Skyrim Fan zeigt spannendes Detail

Wasserdampf! Das weiss doch jedes Kind. Während kochendes Wasser in der echten Welt verdampft, verhält es sich in Videospielen oft anders. In der virtuellen Welt spielen nämlich Ressourcen für die Berechnung und für das Entwicklerteam eine Rolle, welche oftmals Details wie diese limitieren. Dass "The Elder Scrolls V: Skyrim" ausreichend Ressourcen zur Verfügung standen, zeigt uns Reddit-User 'jimbo3557'.

In dem Reddit-Post bekommen wir zu sehen, wie Wasser eines Flusses bei der Anwendung eines Feuerzaubers verdampft. Einerseits zeigt der Post, dass das Game aus dem Jahr 2011 noch viele verborgene Details bereithält. Andererseits bringt uns die Diskussion in den Kommentaren ins Bewusstsein, welches Potenzial für den Nachfolger offen bleibt. So lässt sich das Wasser beispielsweise weder einfrieren noch lässt sich ein Feuer an den Feuerstellen starten.