Neues Update für The Elder Scrolls V: Skyrim verfügbar

Auch über zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Release schraubt Bethesda immer noch an seinem "The Elder Scrolls V: Skyrim". Ergebnis ist ein neues Update, das wir bereits herunterladen können.

Update 1.009 verbessert und optimiert "The Elder Scrolls V: Skyrim" in vielen Bereichen. Ausserdem werden zahlreiche Bugs beseitigt. Wer sich diesbezüglich für sämtliche Details interessiert,. sei an die englischen Patchnotes verwiesen.

"The Elder Scrolls V: Skyrim" spielt rund 200 Jahre nach dem Vorgänger. Der Grosskönig von Himmelsrand, Torygg, wurde mittlerweile ermordet und die Provinz wird von einem Bürgerkrieg dominiert. Die eine Partei möchte sich vom zerbröckelnden Kaiserreich lossagen und abspalten, die andere will ein Teil davon bleiben. Dies ist problematisch, da diese Spaltung laut einer Prophezeiung das letzte Ereignis ist, das geschehen muss, um den Drachen, angeführt von Alduin, die Rückkehr nach Himmelsrand zu ermöglichen.

"The Elder Scrolls V: Skyrim" ist mittlerweile für PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.