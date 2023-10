The King of Fighters XV: DLC-Kämpferin angekündigt

SNK hat eine neue DLC-Kämpferin für "The King of Fighters XV" in Aussicht gestellt. Einen ersten Teaser-Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird die DLC-Kämpferin Hinako Shijo für "The King of Fighters XV" angeteasert. Sie bekommt von Akane Tamura ihre Stimme geliehen. Der Release des Zusatzcharakters ist aktuell für Winter angepeilt.

"The King of Fighters XV" bietet insgesamt 39 Charaktere, darunter beliebte klassische Kämpfer, wiederauferstandene Fan-Lieblinge und jene, welche bei den kommenden Ereignissen eine wichtige Rolle spielen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte von KOF sind alle Helden der Saga gemeinsam versammelt und machen "The King of Fighters XV" zum heissesten Dream Match.

"The King of Fighters XV" erschien am 17. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.