The Last Faith: Release-Termin angekündigt

Wie Publisher Playstack und Entwicklerstudio Kumi Souls Games bekannt geben, erscheint "The Last Faith" im Oktober. Gezockt werden kann auf allen üblichen Plattformen, nämlich PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Hier eine kurze Vorschau zu dem handgezeichneten Game:

Über The Last Faith

"Gerichtet werden die Bösartigen wie die Guten gleichermassen, denn nichts und niemand wird dir im Wege stehen!

Das oft brutale aber dir eine unglaubliche Menge an Macht gewährende The Last Faith stellt eine spannende Mischung aus Metroidvania und Soulslike dar.

The Last Faith lebt von seinem gnadenlosen und präzisen Kampfsystem, wobei eine enorme Menge an Hinrichtungen zur Verfügung steht.

Entdecke ein beeindruckendes Arsenal an Nahkampfwaffen, Zaubersprüchen sowie Feuerwaffen und bahne dir mit seiner Hilfe deinen Weg an allen Hindernissen vorbei.

Im Mittelpunkt des Gameplays von The Last Faith liegt nonlineare Erkundung. Die eindrucksvolle gotische Landschaft wird durch fantastische Pixel-Art dargestellt. Reise über schneebedeckte Berge und durchquere von Mondlicht beschienene Burgen. Entdecke dabei eine beeindruckende Auswahl an Werkzeugen der Zerstörung, die du auch alle weiter verbessern kannst.

Erlebe die verwüstete Welt von The Last Faith als Eric, der ohne jegliche Erinnerung an seine direkte Vergangenheit erwacht. Schnell stellt er allerdings fest, dass er sich in einem gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit befindet, da sein Verstand und auch sein Gewissen immer weiter verfallen. Sein Verlangen, Erlösung von diesem Leiden zu finden, führt ihn auf eine verfluchte Mission, auf der er es mit uralten Religionen und Gottheiten zu tun kriegt."