GoldKnights und Platon haben ein grosses neues Update für "The Last Oricru" angekündigt. "The Last Oricru - Final Cut" ist für Konsole und PC erhältlich und fügt dem Spiel eine Reihe neuer Features und Quality of Life Features hinzu.

Die Geschichte von "The Last Oricru - Final Cut" spielt in der geheimnisvollen Welt von Wardenia, einem ausserirdischen Planeten am Rande des Krieges. "The Last Oricru - Final Cut" bringt interaktives Geschichtenerzählen auf die nächste Stufe und bietet eine Fantasiewelt, die Sci-Fi- und mittelalterliche Elemente zu einem spannenden Erlebnis verbindet. Auf Wardenia schlüpfen die Spieler in die Rolle von Silver, einem Helden, der sein Schicksal in einem epischen Abenteuer in die Hand nehmen muss. Das Spiel kann im Einzelspielermodus oder im Koop-Modus auf der Couch gespielt werden.

"The Last Oricru - Final Cut" verzichtet auf eine lineare Erzählung, wie sie in RPG-Abenteuern üblich ist, und baut darauf, dass der Spieler Entscheidungen trifft, die seine Erfahrung prägen. Mit mehreren konkurrierenden Völkern, einem tiefgründigen Kampfsystem und Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern, führt jede einzelne Entscheidung die Geschichte in neue und unerwartete Richtungen. Es ist ein wahrhaft einzigartiges Abenteuer, das für jeden Spieler anders ist.

"The Last Oricru - Final Cut" ist eine Neuinterpretation des Spiels das ursprünglich 2022 erschienen ist. Es wurde mit umfassenden Updates versehen und bietet ein aufgefrischtes Spielerlebnis mit mehr Tiefe, neuen Inhalten und bedeutenden Gameplay-Änderungen, die auf dem Feedback der Community basieren.