The Planet Crafter erscheint im April

Miju Games, ein unabhängiges französisches Entwicklerstudio, freut sich, das offizielle Veröffentlichungsdatum von "The Planet Crafter" bekannt zu geben, das bereits seit März 2022 als Early Access verfügbar ist. Das Open-World-3D-Crafting-Spiel in der Egoperspektive, das Survival und Weltraumerkundung kombiniert, wird am 10. April 2024 in der Vollversion für PC erscheinen. Das Launch-Update des Spiels wird einen neuen Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler, mehrere neue Biome und eine Vielzahl von neuen Tierarten enthalten.

"The Planet Crafter" versetzt euch in ein interstellares Universum, in dem ihr vor der faszinierenden und monumentalen Aufgabe steht, einen lebensfeindlichen Planeten zu terraformen, um ihn für Menschen bewohnbar zu machen. Um euer Ziel, eine neue Biosphäre zu schaffen, zu erreichen, müsst ihr Sauerstoff produzieren, Wärme erzeugen, sorgfältig Ressourcen sammeln, eure Basis errichten und euren Einfallsreichtum nutzen, um die Elemente zu manipulieren und gleichzeitig die feindlichen Bedingungen eurer Umgebung zu überleben.