The Witcher: Path of Destiny: Crowdfunding-Kampagne gestartet

Ab heute können sich Brett- und Kartenspielfans weltweit an der Crowdfunding-Kampagne für "The Witcher: Path of Destiny" beteiligen - dem neuesten Titel von "Go On Board", der im "The Witcher"-Universum spielt und in enger Zusammenarbeit mit CD Projekt RED entwickelt wurde.

"The Witcher: Path of Destiny" ist ein brandneues Brettspiel von Go On Board, den Entwicklern von "The Witcher: Old World" und anderen Spielen. In dem auf 1-5 Spieler zugeschnittenen Titel übernehmen die Teilnehmer die Kontrolle über einige der grössten Helden aus der "The Witcher"-Reihe - darunter Geralt, Ciri, Yennefer, Vesemir und Dandelion - und erleben ikonische Geschichten aus dem ganzen Kontinent neu, aber mit einem Twist! Während die Spieler sich im Brett- und Kartenspiel engagieren, können sie verschiedene Entscheidungen treffen und vom ursprünglichen Pfad abweichen, um verschiedene "Was-wäre-wenns" zu erkunden. "Path of Destiny" kombiniert eine fesselnde Geschichte in einer reichhaltigen und düsteren Fantasiewelt mit einer einfach zu erlernenden, aber tiefgründigen Spielmechanik, die den Aufbau von Tableaus, die Verwaltung von Karten und strategisches Denken miteinander verbindet und bietet damit eine völlig neue Erfahrung innerhalb der "The Witcher"-Reihe.

"Mit The Witcher: Old World hat das Team von Go On Board bewiesen, dass es nicht nur weiss, wie die Welt von The Witcher tickt, sondern auch, wie man das Setting perfekt in ein einzigartiges und fesselndes Brettspielerlebnis umsetzt, das sich voll und ganz auf das Ausgangsmaterial stützt. Unser nächstes gemeinsames Projekt, Path of Destiny, wird genauso einzigartig sein, wenn nicht sogar noch einzigartiger, indem es den Spielern die Möglichkeit gibt, mit der Welt von The Witcher zu interagieren, wie es noch nie zuvor der Fall war – und wo Entscheidungen Konsequenzen haben, die bekannte Geschichten zu spannenden neuen Wegen führen können. Diese Möglichkeiten des Erkundens machen unabhängig von der Erfahrung mit Brettspielen oder der Kenntnis des The Witcher-Universums eine Menge Spass. Ich kann es kaum erwarten, dass sich Spieler diese Welt ansehen und uns wissen lassen, was sie davon halten."

Jan Rosner, VP of Business Development bei CD Projekt RED

Die Teilnahme an der Gamefound-Kampagne des Projekts steht jedem offen, der einen Beitrag leisten möchte. Das Go On Board-Team hat eine Reihe von Optionen für die Unterstützung vorbereitet, sowie zahlreiche Stretch Goals, die, wenn sie erreicht werden, den Inhalt des Spiels beeinflussen werden. Einige der Optionen beinhalten auch die Möglichkeit, das Spiel vor der Veröffentlichung im Handel in einer Standard- oder Deluxe-Variante zu erhalten, wobei letztere alle Inhalte der Standard-Edition sowie alles, was während der Crowdfunding-Kampagne freigeschaltet wurde - und ausserdem exklusive Goodies der Deluxe-Edition enthält.

Hier kann man sich an der Crowdfunding-Kampagne für The Witcher: Path of Destiny beteiligen

Die frühere Zusammenarbeit zwischen Go On Board und CD Projekt RED hat dazu geführt, dass "The Witcher: Old World" in Rekordzeit finanziert wurde - wobei insgesamt 8.5 Millionen Euro zusammenkamen und das Spiel zu einer der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen für ein Brettspiel aller Zeiten wurde. Im Anschluss an die Kampagne wurde das Spiel weltweit in 17 Sprachversionen im Handel veröffentlicht, wobei 150'000 Exemplare des Basisspiels und fast doppelt so viele mit den Erweiterungen des Spiels verkauft wurden.

Weitere Informationen zu "The Witcher: Path of Destiny" gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

[Einzelheiten zur Crowdfunding-Kampagne sind auf der Seite von Path of Destiny auf Gamefound zu finden.[(https://gamefound.com/en/projects/go-on-board/the-witcher-path-of-destiny)