The Wizards - Dark Times: Brotherhood: Ko-Op-Modus

Entwickler Carbon Studio kündigt an, dass "The Wizards - Dark Times" am 19. Oktober ein kostenloses Update für Quest und PC VR erhalten wird. "The Wizards - Dark Times: Brotherhood" ist eine Kombination aus zwei Titeln: die überarbeitete Version von "The Wizards: Dark Times", einem storyreichen Singleplayer-Spiel, das 2020 veröffentlicht wurde - jetzt mit vielen frischen Verbesserungen, und dem brandneuen kostenlosen Ko-op-Update für drei Spieler.

In "The Wizards - Dark Times: Brotherhood" erfüllt sich der Traum, ein Land der Magie zu erforschen und sich in diesem First-Person-VR-Abenteuer gegen bösartige Mächte zu wehren - dieses Mal mit zwei Freunden! Sind alle bereit solche Macht zu nutzen?