Three Minutes to Eight: Featurette & PC-Releasetermin

Indie-Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Chaosmonger Studio geben einen Releasetermin für die PC-Fassung von "Three Minutes to Eight" bekannt. Über ein neues Featurette freuen wir uns ebenfalls.

Demnach ist "Three Minutes to Eight" ab 23. Oktober für den PC erhältlich. Die Konsolenwelt wird in Form von PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch zu einem späteren Zeitpunkt bedient. Dasselbe gilt für iOS- und Android-Geräte.

Bei "Three Minutes to Eight" handelt es sich um ein Pixel-Art-Adventure mit einem speziellen Twist: Der Protagonist stirbt nämlich immer um genau 19:57 Uhr. Es liegt nun am Spieler, geheime Wege zu finden, um dem Tod zu entkommen und eines der mehreren Enden freizuschalten. Durch diverse zufällige Ereignisse verläuft jeder Versuch anders. Ein Spiel, das also wie geschaffen für mehrere Durchläufe ist.

"Three Minutes to Eight" war im Juni angekündigt worden.