Assemble Entertainment kündigt Three Minutes to Eight an

Mit "Three Minutes to Eight" kündigt Assemble Entertainment ein Side-Scrolling Abenteuer für PC, Konsolen inklusive Nintendo Switch und Mobile an. Der spielbare Charakter wird bei dem Spiel genau um 19:57 Uhr sterben. Ziel ist es, dies zu verhindern. Dabei wird es prozedural generierte Elemente sowie Zufallsereignisse geben. Erscheinen soll das Ganze im vierten Quartal dieses Jahres, also zwischen Oktober und Dezember.

Über Three Minutes to Eight

"Three Minutes To Eight spielt in der nahen Zukunft und ist ein Pixel-Art-Adventure mit einem besonderen Twist: Der Protagonist stirbt immer um genau 19:57 Uhr. Es liegt an dir, herauszufinden, was sich dahinter verbirgt, geheime Pfade zu erkunden, Wege zu finden, dem Tod zu entkommen, und mehrere Enden freizuschalten. Jeder Lauf ist anders, mit zufälligen Elementen und einzigartigen Ereignissen. Es lohnt sich das Spiel mehrmals zu durchzuspielen, um alle verborgenen Geheimnisse zu entdecken. Three Minutes To Eight ist ein sich ständig weiterentwickelndes Spielerlebnis, ein Grenzzustand, der am Rande des Bewusstseins schwankt und in dem alles möglich und dennoch schwer fassbar bleibt."