Top Troops angekündigt

Zynga gab heute die Veröffentlichung von "Top Troops" bekannt. "Top Troops" ist ein neues Mobilegame, das mobile Strategie-, RPG- und Merge-Mechaniken zu einem spannenden mittelalterlichen Fantasy-Abenteuer voller Kämpfe und Eroberungen kombiniert.

"Top Troops" versetzt euch in das farbenfrohe Königreich King’s Bay, in dem zwei verfeindete Brüder ihre Truppen in kolossale Schlachten zwischen Gut und Böse führen. Ihr müsst Truppen zusammenführen und euch euren Weg zum Sieg erkämpfen, indem ihr endlose Kombinationen von Strategien anwendet, um mächtige, auf Truppen basierende Armeen, zu erstellen. Jeder Einheitstyp, von Ninja-Spionen bis hin zu Imperialen Elfen, kann aufgewertet und strategisch kombiniert werden, um die perfekte Armee für jede Herausforderung zu schaffen. Jede Entscheidung, die die Spieler treffen, entscheidet über das Schicksal ihrer Eroberungen.

"Top Troops ist ein kühner neuer Schritt im Merge-and-Battle-Genre, der das Beste aus beiden Welten mit strategischem Gameplay verbindet. Wir laden die Spieler ein, ihren inneren Feldherrn zu entfesseln, indem sie mächtige Imperien aufbauen und Assassinen, Nekromanten-Ratten und Wassermänner in den Kampf führen. Mit dem innovativen Gameplay und dem farbenfrohen Universum wird Top Troops sicherlich Fans ansprechen, die den Spass und die Aufregung taktischer Eroberungen suchen."

Akshay Bharadwaj, Leiter von Socialpoint