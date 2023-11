Wie Nightdive Studios mitteilt, wird das Remaster von "Turok 3: Shadow of Oblivion" verschoben. Anstatt in der kommenden Woche zu erscheinen, müssen wir uns auf die Neuauflage des Nintendo 64 Klassikers bis Ende des Monats, nämlich bis zum 30. November gedulden.

Turok 3: Shadow of Oblivion now has an updated release date of Nov. 30 for Xbox One, Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, and PC!



Nightdive Studios thanks everyone for their patience and understanding as we work to deliver the best Turok 3 experience possible pic.twitter.com/976HG1yuoU