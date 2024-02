V Rising für PlayStation 5 angekündigt

Das seit 2022 auf dem PC im Early-Access verfügbare "V Rising" kommt im Laufe des Jahres auch für die PlayStation 5 heraus, wie Sonys auf der kürzlichen State of Play mitgeteilt hat. Wir nutzen die Gelegenheit, um euch das Spiel der Stunlock Studios genauer vorzustellen. Nachfolgend der Trailer und die Beschreibung des Vampir-RPGs.

Über V Rising

Ein Vampir-Survival-Erlebnis

"Erwache als geschwächter Vampir nach einem jahrhundertelangem Schlummer. Jage nach Blut, um deine Kräfte wiederzuerlangen, und verstecke dich vor der sengenden Sonne, um zu überleben. Baue dein Schloss wieder auf und verwandle Menschen in deine treuen Diener, um dein Vampirimperium zu vergrössern. Finde online Verbündete oder spiele lokal alleine, wehre heilige Soldaten ab und führe Krieg in einer Welt voller Konflikte.

Wirst du der nächste Dracula werden?

Eine Gothic-Open-World

Erforsche eine riesige Welt voller mythischer Schrecken und Gefahren. Reise durch üppige Wälder, offene Landstriche und dunkle Höhlen, um wertvolle Ressourcen zu entdecken, und begegne dabei Freunden und Feinden gleichermassen. Durchquere die Welt mit Vampirkameraden oder jage allein, während du Dörfer plünderst, Banditen überfällst und in die Gefilde übernatürlicher Bestien eindringst.

Fürchte das Licht – beherrsche die Nacht

Halte dich tagsüber im Schatten auf, oder das brennende Sonnenlicht wird dich in Asche verwandeln. Durchstreife die Nacht und jage deine Opfer in der Dunkelheit. Als Vampir musst du deinen Blutdurst stillen und gleichzeitig deine Strategien für die Tages- und Nachtzeit planen.

Errichte dein Schloss

Sammle Ressourcen und entdecke uralte Techniken, um dunkle Kräfte zu erlangen. Nutze dein neu erworbenes Wissen, um ein Schloss zu bauen, in dem du deine Beute aufbewahren und deine Armee der Finsternis vergrössern kannst. Gestalte dein Reich individuell, zeige deinen vampirischen Stil und stelle Särge für deine Diener und Freunde her. Verstärke dein Schloss, um deinen Reichtum vor den Vampir-Rivalen zu schützen.

Konkurrieren oder kooperieren

Reise allein oder erkunde die Welt mit Freunden. Wenn du Seite an Seite mit anderen Vampiren kämpfst, hast du einen Vorteil im Kampf gegen die grössten Bedrohungen Vardorans. Plündere die Schlösser anderer Spieler oder spiele den Diplomaten in einem Spiel um Blut, Macht und Verrat. Konkurriere oder kooperiere – du hast die Wahl.

Meistere deinen Vampir

Lerne und meistere ein Arsenal tödlicher Waffen und unheiliger Fähigkeiten. In V Rising verschiesst du deine Skillshots mit der präzisen WASD-Steuerung und dem cursorbasierten Zielen und weichst Geschossen aus – kein Klicken zum Bewegen nötig. Passe deinen Vampir an deinen Spielstil an, indem du Waffen mit einer Vielzahl von Zaubern kombinierst, die du dir durch das Besiegen mächtiger Feinde verdient hast. Meistere deine Fähigkeiten und entfessle deine bösen Kräfte."