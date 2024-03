V Rising erscheint am 8. Mai für PC

Seit beinahe zwei Jahren befindet sich das Vampir-Crafting-Spiel "V Rising" in der Early Access-Phase. Dies wird jedoch bald ein Ende haben, wie der Entwickler Stunlock Studios kürzlich bekannt gab. "V Rising" wird am 8. Mai offiziell für den PC veröffentlicht.

In "V Rising" schlüpfen die Spieler in die Rolle eines selbst erstellten Blutsaugers, der nach seiner Auferstehung mit einer neuen und rauen Welt konfrontiert wird, in der er sich zurechtfinden muss. Dabei gilt es nicht nur, Feinde zu besiegen und ein eigenes Gebäude bzw. Schloss zu errichten, sondern auch das Sonnenlicht zu vermeiden.

Das Spiel kann sowohl im Singleplayer-Modus alleine gespielt als auch online mit anderen Vampiren gemeinsam erlebt werden. Die Spielfigur ist dabei relativ agil unterwegs, weshalb das Gameplay, abgesehen vom Crafting-Bereich, durchaus Erinnerungen an die "Diablo"-Reihe wecken dürfte.

Wie bereits erwähnt, erscheint "V Rising" offiziell am 8. Mai für den PC. PlayStation 5-Spieler müssen sich noch etwas gedulden, da Stunlock Studios noch keinen konkreten Termin genannt hat, ausser dass die Veröffentlichung im laufenden Jahr erfolgen wird.