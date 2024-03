V Rising x Castlevania

Publisher Level Infinite und Entwickler Stunlock Studios kündigen eine Zusammenarbeit von "V Rising" und "Castlevania" an. Diese besteht aus zwei Teilen.

Demnach können sich alle Spieler in einem Bosskampf am legendären Vampirjäger Simon Belmont versuchen. Als Belohnung winkt eine mächtige Waffe. Alternativ können wir auch zum kostenpflichtigen Legacy of Castlevania Premium Pack DLC mit diversen kosmetischen Inhalten greifen. Mit diesen können wir etwa unser Schloss verschönern. Ein Preis dafür ist noch nicht bekannt, aber die neuen Inhalte sollen generell simultan zum Release der Vollversion verfügbar sein.

In "V Rising" schlüpfen wir in die Rolle eines selbst erstellten Blutsaugers, der nach seiner Auferstehung mit einer rauen Welt konfrontiert wird, in der er sich zurechtfinden muss. Dabei gilt es nicht nur, Feinde zu besiegen und ein eigenes Gebäude bzw. Schloss zu errichten, sondern auch das Sonnenlicht zu vermeiden.

"V Rising" erscheint am 8. Mai für den PC. Eine PS5-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.