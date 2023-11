Vampire Survivors Adventures Modus angekündigt

"Vampire Survivors" wird einen Adventures Modus bekommen. Das neue Feature wird Teil des Updates v1.8.0 und wurde in einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Entwicklungsstudio Poncle vorgestellt:

Ein konkretes Datum für das Update wurde noch nicht gegeben, auf sozialen Medien hiess es aber, es komme "demnächst in ein paar Wochen". Scheinbar handelt es sich um eine neue Kampagne mit Mini-Story in Form von einigen Kapiteln, bei der es auch Nebenmissionen geben wird. Weitere Kapitel werden dann in späteren Updates hinzugefügt. Aus dem Trailer ist zu erkennen, dass wohl keine neuen Level angeboten werden, die existierenden jedoch neu angeordnet werden.

"Vampire Survivors" steht auf den Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S und Mobile zur Verfügung.