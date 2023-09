Vampire Survivors: Chilling Update vorgestellt

Entwickler Poncle bekräftigte kürzlich erst, dass sein "Vampire Survivors" bis mindestens Ende nächsten Jahres mit frischen Inhalten versorgt wird. Erster Beweis dafür ist das Chilling Update, welches uns jetzt mit einem Trailer vorgestellt wird.

Demnach ist das Chilling Update für "Vampire Survivors" bereits bald verfügbar. Es ergänzt einen neuen Charakter, in Form des Glass Fandango eine frische Waffe sowie eine Map, neue Achievements und mehr.

Über Vampire Survivors

Die Kreaturen der Nacht sind da – und es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken könnte. Können die Spielern einen 30-minütigen Ansturm von Monstern überstehen, die immer stärker werden, je länger sie durchhalten? Dafür sollten sie die Schätze besiegter Gegner einsammeln, um ihre Überlebenschancen mit neuen Upgrades zu erhöhen. Im kooperativen Modus können bis zu vier Spieler gemeinsam rennen, kämpfen und stärker werden. Haben sie dafür den richtigen Biss?

"Vampire Survivors" erschien am 20. Oktober 2022 für den PC. Am 10. November 2022 folgten die Portierungen für Xbox One und Xbox Series X. iOS und Android wurden am 8. Dezember 2022 bedient. Den Abschluss machte Nintendos Switch am 17. August.