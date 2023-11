Paradox feiert 20 Jahre Victoria

Die "Victoria"-Reihe feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem grossen Update und einem sehr farbenfrohen Region-Pack für das neueste Spiel in Paradox' gefeierter Strategie- und Simulation des aufregenden Jahrhunderts rund um das Viktorianische Zeitalter. Heute erscheint "Colossus of the South", ein Add-on voller neuer Inhalte für Südamerika, insbesondere für den dramatischen Verlauf der brasilianischen Politik in dieser Ära.

Diese Veröffentlichung geht einher mit dem offiziellen Start des Updates 1.5 für "Victoria 3", einer umfassenden Aktualisierung vieler Spielsysteme, einschliesslich einer Überarbeitung des Militärsystems, der Aufnahme von Unternehmen zu nationalen Volkswirtschaften, neuen Gesetzen und neuen diplomatischen Beziehungen.

"Auch wenn es so etwas wie ein Kulthit war, hat Victoria immer einen besonderen Platz im Herzen unserer Community gehabt und bietet einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten für einen Designer. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand erwartet hat, dass die Serie auch nach 20 Jahren noch Bestand haben würde, aber hier sind wir nun, ein Jahr nach der Veröffentlichung von Victoria 3, voller aufregender Ideen für die Zukunft."

Martin Anward, Game Director für "Victoria 3"