Drittes Entwicklertagebuch zu War Hospital

In wenigen Tagen ist "War Hospital" endlich erhältlich. Als perfekte Einstimmung darauf hat Nacon jetzt das dritte Entwicklertagebuch zu der Simulation veröffentlicht.

Hier werden uns über drei Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "War Hospital" geboten. Die verantwortlichen Personen kommen ebenfalls zu Wort.

"War Hospital" kombiniert Aspekte von Echtzeit-Strategiespielen und Survival-Games und ist ein Einzelspieler-Management-Spiel, in dem gut überlegte Entscheidungen getroffen werden müssen, um voranzukommen. Ihr schlüpft darin in die Rolle von Major Henry Wells und übernehmt die Leitung eines britischen Feldlazeretts im ersten Weltkrieg. In dem Kriegskrankenhaus in einer fiktiven Stadt im Norden Frankreichs muss die Behandlung verwundeter Soldaten überwacht werden.

"War Hospital" erscheint am 11. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.