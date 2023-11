War Hospital: Neuer Release-Termin

Bacon und Brave Lamb Studio verkündigen heute den Release-Termin von "War Hospital". Das Management-Spiel vor dem Hintergrund des ersten Weltkriegs wird ab dem 11. Januar 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Handel erhältlich sein.

"War Hospital" kombiniert Aspekte von Echtzeit-Strategiespielen und Survival-Games und ist ein Einzelspieler-Management-Spiel, in dem gut überlegte Entscheidungen getroffen werden müssen, um voranzukommen. Ihr schlüpft darin in die Rolle von Major Henry Wells und übernehmt die Leitung eines britischen Feldlazeretts im ersten Weltkrieg. In dem Kriegskrankenhaus in einer fiktiven Stadt im Norden Frankreichs muss die Behandlung verwundeter Soldaten überwacht werden.