Warhammer The Horus Heresy: Legions erscheint Ende November

Everguild gab die bevorstehende Veröffentlichung von "Hidden Dagger", der neuesten Erweiterung für "Warhammer Horus Heresy", bekannt. "Hidden Dagger" ist die 12. grosse Erweiterung für das Spiel und die bisher dunkelste. Sie wird ab dem 24. November ihren Schatten auf das Schlachtfeld werfen, mit der Veröffentlichung von über 150 neuen Karten, die sich auf drei Verräterlegionen konzentrieren: die bösartigen Night Lords, die skrupellosen Iron Warriors und die verlogene Alpha Legion.

"Hidden Dagger" bringt ein innovatives Spielerlebnis für jede der drei Verräterlegionen sowie einen Satz von 20 neuen neutralen Karten, die alle Spieler in jedem Deck verwenden können. Tauche ein in die neuesten Sammlungen, in denen jede Armee von Grund auf sorgfältig ausgearbeitet wurde, und entdecke, wie jede Erweiterung die Schlachtfelder von "Warhammer Horus Heresy" verändert: Legionen.

In den auf den Start der "Night Lords" folgenden zwei Wochen, am 8. und 22. Dezember 2023, werden die "Iron Warriors" und die "Alpha Legion" in aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen ihre Bühne betreten. Begebt euch auf ein episches Abenteuer, das sich auf die verheerende zweite Welle des Isstvan V-Massakers konzentriert. In diesem dramatischen Szenario offenbaren die Astartes-Legionen, die zur Verstärkung des loyalen Angriffs entsandt wurden, ihre Verräterei und setzen ihre einstigen Brüder grausam ausser Gefecht – jene, die sie eigentlich unterstützen sollten.