Japanischer Übersichtstrailer zu Wario Ware : Move It!

Nintendo hat einen japanischen Übersichtstrailer zu "Wario Ware : Move It!" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns mehr als drei Minuten lang gezeigt, was "Wario Ware : Move It!" inhaltlich zu bieten hat. Dabei wird schnell klar, dass in erster Linie eine kompetente Fortsetzung ohne grosse Kompromisse auf uns zukommt.

Über Wario Ware : Move It!

Die Spieler besuchen ein tropisches Resort, randvoll mit bewegungsbasierten Mikrospielen. Doch Zeit für eine Verschnaufpause gibt es nicht, denn diese müssen die Spieler blitzschnell hintereinander meistern. Im Party-Modus können sogar bis zu vier Spieler gleichzeitig schütteln, boxen und gegeneinander antreten. Mit mehr als 200 Mikrospielen und zahlreichen Mehrspielermodi bietet "WarioWare: Move It!" verrückten Spass ohne Ende.

"Wario Ware : Move It!" erscheint bereits am 3. November und natürlich exklusiv für Switch.