Frische Inhalte für Waven

Ankama und New Tales verweisen darauf, dass neue Inhalte für "Waven" verfügbar sind. Das letzte Kapitel der Lance Dur Saison mit Namen "Albuera" ist nur einer davon.

Spieler von "Waven" können sich in "Albuera" auf grosse Schlachten, eine Fülle von Belohnungen und einen spannenden Abschluss freuen. Ausserdem gibt es nun etwa einen Prolog zur Hauptquest, einen neuen Helden namens Astramantis und eine frische Inselnation.

Während das Abenteuer in der Welt der Zwölf also immer intensiver wird, hat das Team von Ankama Games noch mehr auf Lager. Es arbeitet etwa auch an einer mobilen Version, um sicherzustellen, dass "Waven" jederzeit und überall genossen werden kann.

"Waven" ist aktuell im Early Access für den PC erhältlich.