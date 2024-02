We Are Football 2024: Demo-Version verfügbar

In "We Are Football 2024" bist du Trainer und Manager zugleich! Entsprechend liegt es an dir, welche Spieler auflaufen, welche Werbeverträge geschlossen werden, wie viele Sitzplätze das heimische Stadion umfasst - oder ob es auch vegane Currywurst zum Spiel gibt!

In "We Are Football 2024" habt ihr die volle Kontrolle über euren Verein und könnt bis ins kleinste Detail an den Stellschrauben ihres Erfolges drehen und euer Team zu Ruhm und Ehre führen, um selbst zur nächsten Trainerlegende zu werden!

Dabei stehst du bei deiner Mannschaft an der Seitenlinie: Dank der brandneuen 3D-Engine kannst du mit Anweisungen an deine Spieler direkten Einfluss auf das Geschehen auf dem Spielfeld nehmen – oder gleich ganze Saisons simulieren, um zu sehen, wie sich dein Lieblingsverein 50 Jahre in der Zukunft schlagen wird: "We Are Football 2024" bietet umfangreiche Möglichkeiten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen oder sich die Arbeit von Assistenten abnehmen zu lassen.

"We Are Fooball 2024" wird am 4. März für PC veröffentlicht.