Windblown für den PC enthüllt

Mit "Windblown" stellen "Dead Cells"-Entwicklerstudio Motion Twin in Kooperation mit Publisher Kepler Ghost ein neues Roguelike für den PC vor. Auf die Early Access Phase können wir uns im nächsten Jahr freuen. Einen Trailer gibt es selbstverständlich auch:

Über Windblown

"Wacht auf, Krieger! Das ist Windblown, ein blitzschnelles Action-Roguelite von Motion Twin, den Machern von Dead Cells.

Ihr unschuldigen Seelen habt friedlich in der Arche gelebt, einem schwimmenden Dorf, das um einen riesigen, tödlichen Wirbel kreist. Aber lasst euch von diesem ruhigen Dasein nicht täuschen; eure gemütliche kleine Insel steht kurz davor, verschlungen zu werden ...

Unzählige Krieger, die Hechter, haben ihr Ende im Kampf gegen die furchtbaren Abgesandten des Wirbels gefunden; jetzt ist es an dir, deinesgleichen zu retten oder beim Versuch als Kanonenfutter zu enden ...

BLITZSCHNELLE ACTION WIE NIE ZUVOR

Windblown bringt ein noch nie dagewesenes Geschwindigkeitsgefühl in das Action-Roguelite-Genre. Wie ein Blitz rast du durch riesige, sich ständig verändernde Inseln am Himmel, wo es bei jedem Durchlauf neue Geheimnisse zu entdecken gibt. Finde deinen Rhythmus in unerbittlichen Kämpfen gegen die Wächter des Wirbels, die dich um jeden Preis ausschalten wollen. Mach dich bereit und stelle dich Bossen, die es kaum erwarten können, dich aufzufressen und wieder auszuspucken.

SCHALTE DIE TÖDLICHSTEN WAFFEN FREI

Hechter absorbieren die Erinnerungen der gefallenen Krieger und lernen, die Kampfstile ihrer Vorgänger zu meistern, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Wechsle zwischen verschiedenen Waffen und passe dich jeder Situation an, indem du deinen Build während des Spielens änderst. Je mehr Erinnerungen du freischaltest, desto stärkere und komplexere Waffen kannst du sammeln, die dich zur ultimativen Tötungsmaschine machen.

DER TOD IST EINE LEKTION

Der Wirbel wird deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Die Kämpfe in Windblown sind hart, aber stets fair. Sei vorsichtig, denn ein falsch getimter Dash könnte dich direkt in den tödlichen Schwung der Klinge eines Wächters bringen. Lerne aus deinen unzähligen Toden, präge dir die Bewegungsabläufe deiner Gegner ein und kehre stärker zurück. Wenn du es allein nicht schaffst, kannst du dir im Online-Koop-Modus Hilfe von anderen Hechtern holen, um die Chancen auszugleichen."