World of Warships erscheint als Mobile-Version

Wargaming bringt mit der globalen Veröffentlichung von "World of Warships: Legends" auf mobilen Geräten die packenden Schlachten des Konsolen-Spin-Offs auf die Touchscreens weltweit. Die neue Version ist kostenlos über Google Play und den Apple App Store erhältlich und ihr könnt euch mit dem kommenden Update in kompakte Schlachten stürzen. Parallel zu diesem spannenden Launch bietet Legends das brandneue Raumkampf-Event mit kosmischen Inhalten, vier neue japanische Kreuzer im Early Access und eine weitere klassische fünfwöchige Kampagne mit einem paneuropäischen Premium-Schlachtschiff als Belohnung.

Ein wahrlich legendärer Launch auf dem Handy!

Mit diesem Frühjahrs-Update können Spieler auf der ganzen Welt tiefer in das "World of Warships"-Universum eintauchen als je zuvor: Legends auf dem Smartphone ermöglicht es den Spielern, die actiongeladenen Kämpfe von "World of Warships: Legends" auf ihren mobilen Endgeräten zu erleben. Die mobile Ausgabe von Legends ist kostenlos und sowohl für Android als auch für iOS verfügbar. Sie wurde entwickelt, um Crossplay und Crossprogression für Xbox und PlayStation zu ermöglichen, und bietet eine intuitive und einfache Touchscreen-Steuerung für reibungsloses Segeln. Mobile Spieler können sich auf wunderschön detaillierte Karten, hunderte von hyperrealistischen Schiffsmodellen des 20. Jahrhunderts und beeindruckende Effekte freuen. Mit fast allen zum Start verfügbaren Schiffstypen können die Spieler ihre eigene, einzigartige Armada zusammenstellen und sich auf den Weg machen, die hohe See zu erobern. Dazu muss in der mobilen Version das Tutorial abgeschlossen werden und dann lassen sich die Accounts verknüpfen.

"Wir wollten unseren Spielern, die unser Spiel leidenschaftlich lieben und es kaum erwarten können, nach Hause zu kommen, um ein paar Spiele zu geniessen, das bestmögliche Erlebnis bieten. Mit der Cross-Progression können die Spieler nun ihre Lieblingsschiffe auch auf dem Weg zur Arbeit ausfahren."

Evgeniy Shukin, Publishing Director von World of Warships: Legends